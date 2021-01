POZZUOLI – Sono 19 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata del 14 gennaio a Pozzuoli su 238 tamponi analizzati dai laboratori dell’Asl Napoli 2 Nord. Cinque invece le persone guarite che portano a 1455 il totale delle guarigioni dall’inizio dell’emergenza che ha fatto registrare dal 1 marzo 2020 ad oggi 3040 casi in tutta la città di Pozzuoli. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie ad oggi restano 1537 persone affette da covid-19 di cui 12 si trovano negli ospedali della regione mentre la quasi totalità è in isolamento domiciliare in quanto asintomatica o con pochi sintomi.