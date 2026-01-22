Da Monterusciello all’Europa League: la parabola di Francesco Castaldo, giovane promessa del calcio italiano

POZZUOLI – Il sogno di Francesco Castaldo prosegue. Il giovane calciatore cresciuto nelle giovanili del Monteruscello Calcio è tra i convocati del Bologna che questo pomeriggio affronterà al Dall’Ara gli scozzesi del Celtic per l’attesa sfida di Europa League. Si tratta di una nuova e avvincente tappa nella carriera del 17enne cresciuto a Pozzuoli e approdato nelle giovanili del Bologna dove si sta affermando come bomber di razza. Castaldo è arrivato a Bologna nell’estate del 2021 dal Monteruscello, partendo dall’Under 15 e raggiungendo subito la doppia cifra nella classifica dei marcatori. Nell’Under 16 il bomber flegreo ha poi messo a segno undici reti, facendo ancora meglio nel campionato del 2023 con sedici gol all’attivo. Poi il salto in Primavera, tra i grandi, con 6 gol messi a segno la scorsa stagione. Un palmares di tutto rispetto per un giovanissimo che da quattro anni è anche nel giro della nazionale italiana, convocato da tutte le rappresentative di categoria.