AREA FLEGREA – «È arrivato il momento che la Regione Campania si prenda carico del destino della Ctp, la società di trasporti gestita dalla Città Metropolitana oramai a un passo dal fallimento. Dal 20 dicembre scorso il servizio è stato interrotto, provocando disagi enormi a decine di migliaia di pendolari e studenti residenti nell’hinterland di Napoli. Senza dimenticare il dramma dei 500 dipendenti, il cui destino è avvolto da incertezza e che ancora oggi attendono il pagamento degli stipendi di dicembre». Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che ha depositato in queste ore una richiesta di audizione urgente sulla vertenza Ctp in Commissione Trasporti, di cui è componente.

LA DENUNCIA – «Bisogna avviare al più presto un confronto con la Città Metropolitana – prosegue Cirillo – per capire se è percorribile, e con quali tempistiche, il progetto di accorpamento della società in Eav-Air, procedendo contestualmente ad assorbire l’intera platea di lavoratori. La Ctp copre un territorio che comprende l’intera provincia di Napoli, attraversando comuni anche molto popolati, in molti dei quali rappresenta l’unico servizio di trasporto pubblico. Al contempo, abbiamo il dovere di restituire la garanzia di un futuro a oltre 500 famiglie di altrettanti lavoratori che da due mesi, dopo anni di servizio, non percepiscono alcuna spettanza». «Una situazione intollerabile per città come Pozzuoli, che annovera oltre 80mila abitanti e insostenibile per tanti cittadini che non hanno altri modi per spostarsi», denuncia il consigliere comunale M5S di Pozzuoli Antonio Caso, secondo cui è necessario intervenire subito, anche con una soluzione tampone.