BACOLI – Sanificazione straordinaria di tutte le strade e le piazze di Bacoli. Ogni frazione, a partire da questa mattina all’alba, è stata attraversata dagli automezzi del Comune per l’operazione di igienizzazione. L’intervento ha preso il via da Miliscola dove, nelle ultime ore, è stata registrata la presenza di diversi piccoli focolai di contagio. Ad annunciarlo il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione, in sinergia con l’Asl. Inoltre al fine di provvedere alla pronta riapertura al pubblico del Municipio, si sta provvedendo a far effettuare i tamponi a tutti i dipendenti comunali. Fino ad allora, gli uffici comunali resteranno operativi, ma chiusi». Previste nelle prossime ore nuove misure per evitare assembramenti.