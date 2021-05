POZZUOLI – Sale a 80 il numero delle vittime di Covid sul territorio di Pozzuoli. Registrato nelle ultime giornate un altro decesso in città. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia, che esprime la sua vicinanza alla famiglia. Attualmente i puteolani positivi sono 378, di cui 374 in isolamento domiciliare e 4 ospedalizzati. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 5512 i cittadini ad aver contratto il virus sul territorio puteolano; 5054 le persone guarite.

I DATI IN CAMPANIA – In Campania, intanto, i ricoveri continuano ad abbassarsi. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi i posti letto occupati in terapia intensiva sono 83 e quelli di degenza 916. Nelle ultime 24 ore si contano 401 positivi su 5.949 test molecolari esaminati.