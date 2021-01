AREA FLEGREA – Al via la somministrazione della dose di richiamo del vaccino Pfizer-Biontech contro il COVID19. L’appuntamento per tutti coloro che già si sono sottoposti alla prima dose del vaccino è fissato dopo 21 giorni presso la stessa sede vaccinale e alla stessa ora del primo appuntamento. L’ASL non invierà alcuna comunicazione per fissare l’appuntamento, ciascuno dovrà verificare il giorno del proprio turno sul foglio di ricevuta consegnato dall’equipe vaccinale all’atto della prima somministrazione.