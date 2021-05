POZZUOLI – Mancano i vaccini e il centro allestito presso il Palazzetto dello Sport di Monterusciello resta chiuso. L’Asl Napoli 2 Nord aveva già comunicato nei giorni scorsi che alcuni dei 18 centri vaccinali non avrebbero aperto i battenti questa settimana per le poche dosi a disposizione. Nelle farmacie dell’Azienda Sanitaria – ha fatto sapere l’Asl Napoli 2 Nord nel weekend – risultano esaurite le scorte del vaccino Pfizer e del Johnson e Johnson, mentre vi è ancora un limitato stock di AstraZeneca. Le poche disponibilità del Moderna, invece, sono riservate alle vaccinazioni domiciliari. Nella giornata di oggi, sul territorio dei Campi Flegrei, si effettueranno soltanto richiami: ad essere attivi sono i centri di Quarto, Bacoli e quello allestito presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nel corso di queste ore verranno somministrate, dunque, solo le seconde dosi di vaccino anti-Covid a chi ha già ricevuto la prima. Sono ripartiti, invece, a Napoli i vaccini alla Mostra d’Oltremare e all’hangar di Capodichino. Anche i due hub avevano chiuso nei giorni scorsi per mancanza di dosi. Atteso, intanto, per oggi a Napoli l’arrivo di circa 215.000 dosi di vaccino Pfizer.