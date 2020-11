NAPOLI – Le scuole in Campania resteranno chiuse. Lo si apprende da fonti della Regione. La Campania è stata inserita nella lista delle aree “gialle” che prevede didattica in presenza tranne che per le superiori di secondo grado. Nelle prossime ore verrà emessa, però, un’ordinanza regionale sulla chiusura di ogni grado delle scuole. Si proseguirà con la didattica a distanza. Secondo quanto reso noto dall’Unità di crisi della Regione Campania, ieri i positivi erano 4.181 su 21.684 tamponi esaminati.