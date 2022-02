POZZUOLI – Va avanti in Campania la discesa della curva dell’incidenza settimanale dei nuovi casi di coronavirus. Nella giornata di ieri 4.394 persone sono risultate positive al Covid nella nostra regione su 39.508 test eseguiti. Anche a Pozzuoli si tira un sospiro di sollievo: su 1.074 tamponi processati si registrano 133 nuovi casi e 154 guarigioni. Attualmente 6.826 puteolani sono positivi. Dall’inizio della pandemia ad oggi, invece, sono 17.508 le persone ad aver contratto il virus nella città flegrea; in 131 hanno perso la vita. In Campania, nelle ultime 24 ore, si registra un leggero aumento dei ricoveri in terapia intensiva e un calo significativo dei posti letto in degenza.