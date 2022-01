MONTE DI PROCIDA – Sono 419 i cittadini residenti a Monte di Procida positivi al Covid-19. Una persona è ricoverata in ospedale. A tracciare un bilancio è il sindaco del più piccolo comune dei Campi Flegrei, Giuseppe Pugliese, che lancia anche un appello alla comunità. «Nelle scorse settimane il virus si è diffuso e si sta ancora diffondendo, andando a colpire in maniera più seria persone molto anziane, magari con patologie pregresse. Una di queste, purtroppo, ha avuto necessità di essere ricoverata in ospedale. Alla luce di tutto questo è importante non sottovalutare mai le misure di sicurezza, utilizzare sempre le mascherine, meglio se FFP2 ed evitare i luoghi affollati». Dall’inizio della pandemia ad oggi si sono registrati 14 decessi a Monte di Procida.