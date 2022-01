VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne di Qualiano. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. I panetti erano interrati in un vaso, nel giardino della sua abitazione. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.