POZZUOLI – Ma vuoi vedere che dietro i consueti bollettini che spuntano nella notte il sindaco di Pozzuoli ce l’ha in particolare con quelli come Vincenzo Figliolia? Come termina puntualmente il suo bilancio su nuovi positivi, guariti, ecc…? “Osserviamo il distanziamento sociale, indossiamo la mascherina e laviamo frequentemente le mani”. Toh! La mascherina! Dispositivo di protezione individuale che troppo spesso il sindaco non indossa o non lo fa nel migliore dei modi, proprio come testimonia una foto da lui pubblicata sulla propria pagina Facebook dove è ritratto accanto alla sua candidata alle regionali, in un luogo pubblico e senza mascherina. Per la serie… si predica bene e si razzola male?

