POZZUOLI – Sale a 79 il numero delle persone uccise dal Covid-19 a Pozzuoli. Ieri sera il sindaco Vincenzo Figliolia ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del cittadino strappato alla vita dal virus. Attualmente i puteolani positivi sono 460, di cui 456 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 5388 le persone ad aver contratto il coronavirus in città. Ben 4869 le persone guarite definitivamente. Torna, intanto, stabile l’indice di positività in Campania. I positivi segnalati nel bollettino di ieri dell’Unità di crisi sono 1.109.