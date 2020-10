POZZUOLI – Ci sono 42 nuovi casi di Covid-19 a Pozzuoli. Il dato delle ultime 24 ore è stato reso noto in serata dal sindaco Vincenzo Figliolia che ha lanciato l’allarme: «I casi sono in notevole aumento. I nostri numeri sono tenuti sotto osservazione dall’Unità di Crisi regionale: con un incremento ulteriore potrebbero essere adottate misure restrittive» è stato il messaggio rivolto alla cittadinanza. Con i nuovi contagi il numero degli attuali positivi è salito a 475 per un totale di 679 casi dall’inizio della pandemia. Tra i positivi 467 si trovano in isolamento domiciliare mentre 8 sono ricoverati in ospedale.