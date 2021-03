POZZUOLI – In base a quanto stabilito dall’ordinanza regionale numero 8, a partire dalle ore 15 di domani, sabato 13 marzo, e fino al 21 marzo 2021, sarà sospeso il mercato al dettaglio di via Fasano, ittico e ortofrutticolo, così come tutti gli altri mercati rionali e fiere settimanali regionali, “anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”. Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha inoltre disposto la chiusura dei parcheggi Molo Caligoliano, Mercato Ittico all’Ingrosso e Multipiano dalle ore 16 di domani e fino a nuova ordinanza. Il provvedimento è stato adottato per limitare la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contagio, anche in considerazione dei report dell’Unità di Crisi regionale che continuano a rappresentare un quadro caratterizzato da un elevato numero giornaliero di casi di positività al covid-19 nel territorio regionale.