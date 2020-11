POZZUOLI – Covid, 35 nuovi casi e 14 guarigioni a Pozzuoli. Questi i dati registrati nelle ultime 24 ore nella città flegrea. Il numero dei cittadini attualmente positivi sale a 1084. Di questi, 1076 sono in isolamento domiciliare e 8 sono ospedalizzati. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 1393 i cittadini di Pozzuoli ad aver contratto il coronavirus.

NUOVE MISURE PER LA CAMPANIA – E’ in programma in queste ore, in sintonia con quanto si sta attuando in altre Regioni (Emilia, Veneto e Friuli), l’adozione di una serie di nuove ordinanze restrittive per incrementare le misure destinate al contrasto all’epidemia da Covid. Nella giornata di ieri la Regione Campania ha già rivolto un invito al Prefetto di Napoli per procedere all’adozione di misure restrittive nelle aree di maggiore assembramento nel territorio di Napoli e della provincia. Si sta decidendo in queste ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le Prefetture competenti e con i Comuni per garantire l’indispensabile impiego delle forze dell’ordine per il controllo sui territori. Si stanno, inoltre, anche definendo misure di limitazione per attività commerciali non essenziali nei fine settimana. Ad annunciarlo è l’Unità di Crisi Regionale in un comunicato.