BACOLI – E’ di 3 nuovi positivi e 2 guariti il bilancio dell’ultima giornata a Bacoli. Le due persone guarite erano in isolamento domiciliare, con lievi sintomi, da circa un mese. Nello stesso giorno, invece, altre 3 persone sono risultate positive ai tamponi per il covid19. Pertanto il numero dei casi attualmente positivi in città è pari a 51, di cui 49 in isolamento domiciliare, asintomatici o paucisintomatici, e 2 ricoverati in ospedale (non in terapia intensiva).