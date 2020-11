POZZUOLI – 53 positivi su 423 tamponi processati e 18 persone guarite. Dodici positivi in più di ieri con 49 tamponi in più. Sono i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord in merito ai test effettuati nella città di Pozzuoli. Numeri che portano a 1697 gli attuali positivi su 2253 dall’inizio dell’epidemia. Attualmente le persone ricoverate in ospedale sono 20, mentre 1697 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici e paucisintomatici.