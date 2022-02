POZZUOLI – Si registra un altro decesso da Covid a Pozzuoli. Sono 130 in totale le persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia ad oggi. Inoltre su 1364 tamponi processati nelle giornate del 14 e del 15 febbraio, altri 183 puteolani sono risultati positivi al coronavirus, mentre 193 sono definitivamente guariti.

IL BOLLETTINO IN CAMPANIA – Sono 7.614 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 57.868 test eseguiti ieri. Nelle ultime 48 ore si sono registrate 19 vittime. Migliora la situazione sul fronte ricoveri: i posti letto occupati nelle intensive scendono a 65, quelli in degenza a 1.155.