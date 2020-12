POZZUOLI – È di 14 positivi su 282 tamponi processati e 32 guariti il bilancio dell’ultimo giorno a Pozzuoli. Numeri ancora in discesa rispetto a quelli registrati nelle scorse settimane e che portano a 1.474 il totale dei casi attuali di covid, quasi totalmente asintomaci: infatti, tra questi 18 sono ricoverati in ospedale mentre 1.456 sono in isolamento domiciliare o con pochi sintomi.