POZZUOLI – É di 13 contagiati (su 185 tamponi effettuati) e 6 guariti il bilancio dell’ultimo giorno a Pozzuoli. Numeri che portano a 1718 il totale dei positivi in città, di cui 12 sono ricoverati in ospedale mentre i restanti si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.