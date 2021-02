POZZUOLI – Scuola chiusa e didattica a distanza per tutti gli studenti. È quanto accaduto all’istituto tecnico commerciale e per geometri “Vilfredo Pareto” di Arco Felice in seguito a un caso di Covid che ha interessato un alunno di una classe quinta. Dopo la notizia della positività la dirigente scolastica ha disposto il divieto d’accesso a studenti e insegnanti per le giornate di venerdì e sabato e l’istituzione della didattica a distanza fino a mercoledì 10 febbraio.