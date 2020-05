POZZUOLI – Nessun nuovo contagio da nove giorni. Il coronavirus sembra fare un passo indietro nella città di Pozzuoli. «Forza e andiamo avanti, senza mai dimenticare che il virus è ancora tra noi e non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Usciremo tutti da questo momento, teniamo duro», le parole del sindaco Enzo Figliolia. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 15 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1150 concittadini al test per la ricerca del coronavirus. Sono 92 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 32 persone sono attualmente contagiate, 48 persone sono guarite definitivamente e 12 persone sono decedute.