POZZUOLI – Un altro cittadino di Pozzuoli è risultato positivo al test Covid-19. Nelle ultime ore si sta portando avanti la ricerca del suo link epidemiologico. Cresce, intanto, l’ansia tra i residenti della città flegrea che speravano di aver detto addio all’emergenza sanitaria. Il traguardo dei zero contagi, raggiunto nelle scorse settimane, sembra ora più lontano. «È collegato al link ospedaliero: questo non significa che lavori nel nostro nosocomio, ma che appartiene a quella rete di contagi – ha spiegato il sindaco Vincenzo Figliolia – Per quanto riguarda i positivi collegati al mondo ospedaliero, annunciati nei giorni scorsi, resta confermato dall’esito dei tamponi successivi, soltanto 1 paziente, così come mi è stato comunicato nella tarda mattinata di ieri (martedì ndr) dall’ASL. Mentre altre 4 persone sono ancora in isolamento perché in attesa del risultato definitivo dell’ultimo test di controllo».

I DATI – Sono 101 (+4 in attesa dell’ultimo tampone) in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 6(+4) persone sono attualmente contagiate; 82 persone sono guarite definitivamente; 13 persone sono decedute. «Il virus non è scomparso: facciamo attenzione ed indossiamo le mascherine, ne va della nostra salute e di quella altrui. Non abbassiamo la guardia», ha aggiunto il primo cittadino di Pozzuoli. IN CAMPANIA – Sono 19 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania ieri su 1.689 tamponi eseguiti. Nessuna nuova vittima (il totale resta a 434) mentre si registrano quattro guarigioni (il complessivo sale a 4.132).