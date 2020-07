BACOLI – In arrivo 21 nuove pensiline per l’attesa degli autobus a Bacoli. Un servizio a favore dei pendolari residenti in città. Il Comune ha reso noto, mediante un avviso pubblico, di aver avviato la ricerca di soggetti pubblici e privati che vogliano sponsorizzare l’installazione delle pensiline in prossimità di alcune delle principali fermate dell’autobus localizzate su tutto il territorio. La procedura prende nome di “Adotta una pensilina”. Attività pubbliche e private, anche riunite in associazione, potranno richiedere di contribuire alla fornitura di arredi urbani utili a sponsorizzare la propria pensilina, magari in prossimità della propria località.