POZZUOLI – «Abbiamo chiesto a E-Distribuzione di rinviare in altra data il previsto intervento nella Cabina primaria di Pozzuoli con la conseguente interruzione per la prossima notte della fornitura di energia elettrica su gran parte del territorio comunale. La nostra richiesta è stata avanzata sulla base del bollettino di allerta meteo per forti ondate di calore diramato dalla Protezione Civile regionale e per i grandi disagi che ne sarebbero conseguiti per i cittadini. Ho trovato piena disponibilità nei vertici di E-Distribuzione, che hanno compreso il momento particolare, anche se per loro questo rinvio determinerà dei problemi sul piano organizzativo ed economico. Li ringrazio davvero a nome di tutta la comunità puteolana per l’attenzione manifestata». Lo dice il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo aver concordato con la direzione dell’azienda di fornitura elettrica il differimento a data da destinarsi dei lavori previsti dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 6:00 di domani mattina.