POZZUOLI – Una 56enne di Pozzuoli, affetta da una grave patologia, è deceduta 8 giorni fa: aveva anche contratto il Covid19 risultando tra i contagiati, anche se il virus non è stato determinante per la sua morte. Lo ha comunicato poco fa l’Unità di Crisi della Regione Campani che ha reso note tre guarigioni. In totale sono 6 i tamponi analizzati nella giornata di ieri (su un totale di 1476): tutti hanno dato esito negativo. Attualmente a Pozzuoli non ci sono contagiati, mentre 82 sono le persone guarite definitivamente e 13 i decessi dall’inizio dell’epidemia di Covid.