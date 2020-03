POZZUOLI – Il coronavirus miete un’altra vittima in città. A perdere la vita pochi giorni dopo aver scoperto di essere positivo, è stato un professionista di 69 anni, residente ad Arco Felice. In autoisolamento volontario per almeno 10 giorni le persone con le quali l’uomo ha avuto contatti prima del ricovero nel reparto Covid-19 del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.

IL BILANCIO – Sale così a tre il numero di decessi, mentre sono 17 in totale i casi registrati a Pozzuoli dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Tra questi uno risulta guarito.