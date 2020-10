BACOLI – Altri sei cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus. Il numero dei contagiati in città è pari a 45: 43 sono in isolamento domiciliare e 2 in ospedale. Nessuno è in terapia intensiva. «Ogni giorno sollecito l’Asl per accelerare i tamponi e per conoscerne l’esito. In tantissimi chiedete aiuto, sostegno. Continuerò a fare del mio meglio, senza sosta, in una fase della pandemia sempre più problematica. E mi spiace quando non si riescono a dare risposte tempestive. Ma è davvero dura, purtroppo sia la sanità regionale e che nazionale è in grande difficoltà. Il carico di lavoro è sempre più grande. Dobbiamo uscirne fuori il prima possibile – afferma il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Non ho intenzione di chiudere piazze, di fare ‘zone rosse’, di adottare misure più restrittive di quelle già esistenti. Ma c’è l’urgenza di essere responsabili».

IN CAMPANIA – Nelle ultime 24 ore in Campania sono 1.312 le persone risultate positive, di cui 67 sintomatici e 1.245 asintomatici rispetto ai 1.593 precedenti. Il totale dei positivi è di 28.724 unità. Finora sono stati effettuati 789.087 tamponi.