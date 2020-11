MONTE DI PROCIDA – Sono sei i nuovi casi di coronavirus a Monte di Procida; cinque le guarigioni. Il totale dei cittadini attualmente positivi sale a 126. A snocciolare i dati delle ultime 24 ore è il sindaco Giuseppe Pugliese. «C’è, purtroppo, anche un’altra persona che ha avuto necessità di essere ospedalizzata. A tutti voi, come sempre, vanno l’abbraccio mio e quello di tutta la nostra comunità, seppur virtuale – dichiara il primo cittadino montese – . Vi siamo vicini in questi momenti di apprensione e vi ricordo che non vi lasceremo soli, anzi, approfitto per rinnovare l’invito a contattarci per situazioni di emergenza o particolari difficoltà. Servono tanta pazienza e tanto coraggio per affrontare questa situazione e sono caratteristiche che a noi montesi non mancano. Siamo una comunità unita, forte e coraggiosa. Tutti insieme ce la faremo».