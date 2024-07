Controlli nelle strutture ricettive, sequestrati due carrelli elettrici senza revisione

CAPRI – Controlli dei carabinieri a Capri dove i militari hanno sequestrato 2 carrelli elettrici di proprietà di strutture ricettive che non avevano la revisione. Elevate in totale 31 sanzioni al Codice della strada, delle quali 7 per uso dello smartphone alla guida e 15 per mancato uso delle cinture di sicurezza. Accertamenti anche in mare con 11 imbarcazioni controllate, 31 persone identificate e diverse contravvenzioni accertate per navigazione sotto costa.