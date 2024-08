Controlli della Finanza a Pozzuoli e Bacoli: trovati 17 lavoratori in nero e sequestrata una discoteca abusiva

POZZUOLI – Controlli mirati sul territorio della Guardia di Finanza di Napoli durante la settimana di Ferragosto, effettuati ispezioni e verifiche nelle zone a maggior vocazione turistica dell’area Flegrea e dell’isola di Ischia. Iniziative pianificate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Michele di Bari.

I CONTROLLI – In particolare, nell’area flegrea, sono state complessivamente controllate oltre 230 autovetture (di cui 13 con targa straniera), identificati 240 soggetti e redatti 20 verbali in violazione al Codice della Strada, in particolare a Pozzuoli, in prossimità della “Rotonda Cavani” e degli imbarchi verso le isole, nonché a Baia, nei pressi del porticciolo turistico.

DISCOTECA ABUSIVA – Sono stati poi individuati 17 lavoratori “in nero” sul litorale di Pozzuoli e Capo Miseno, intenti a prestare attività in lidi balneari con annessi servizi di ristorazione e intrattenimento musicale serale e posti sotto sequestro un’area di circa 500 mq., con annessa spiaggia libera, e attrezzature varie (consolle, casse acustiche, impianto luci, frigoriferi, bancone e bevande, oltre all’incasso giornaliero) di una discoteca che promuoveva serate danzanti, in assenza delle previste autorizzazioni.

DROGA – Sono state sequestrate diverse dosi di hashish, con conseguente segnalazione di 2 soggetti alla Prefettura e decine di borse contraffatte, presso la villa comunale di Bacoli, nonché redatti diversi verbali per irregolarità in materia di registrazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Analoghe attività di controllo sono state eseguite dai Finanzieri anche a Forio d’Ischia, il 15 agosto scorso, in occasione delle serate del giovedì sera, cosiddetto “Giovedì Foriano”