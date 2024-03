Controlli a Varcaturo: sequestrati 50 kg di telline raccolte da pescatori abusivi

CASTEL VOLTURNO – In seguito a un’attività di contrasto alla pesca illegale perpetrata da parte di pescatori non autorizzati, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno hanno individuato presso una struttura balneare, in località Pineta Grande, un’area

dove erano illegalmente depositati circa 5 km di reti da posta, prive della targa identificativa richiesta dalla normativa di settore. Il personale della Guardia Costiera ha proceduto pertanto al sequestro amministrativo delle reti a carico di ignoti.

LE TELLINE – Nelle scorse ore, inoltre, con un’attività a tutela della salute del consumatore finale, in località Varcaturo del comune di Castel Volturno, i militari castellani hanno sequestrato 50 chilogrammi di telline raccolti da pescatori abusivi e pronti ad essere immessi abusivamente sul mercato. L’attività di vigilanza eseguita dall’Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno rientra nella più ampia e costante attività di controllo teso a garantire il continuo contrasto alla pesca illegale e l’immissione sul mercato di prodotti ittici privi di tracciabilità a tutela dei consumatori, eseguita sotto il controllo operativo dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e sotto il coordinamento dalla Direzione Marittima della Campania.