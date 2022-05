ISCHIA – Controlli a tappeto a Ischia e Procida per i militari della locale Compagnia che hanno effettuato diverse verifiche per il monitoraggio dei flussi turistici in arrivo sulle isole grazie anche al prezioso contributo del nucleo cinofilo di Sarno. Durante le operazioni i militari hanno denunciato un 24enne di Forio. Nella sua abitazione rinvenuti e sequestrati 206 grammi di marijuana, 9 grammi di hashish, 1 dose di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Denunciati anche un uomo e una donna che sono stati trovati alla guida delle loro auto con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla Legge. Denunciato invece per ricettazione un 42enne ischitano sorpreso mentre era su una bici elettrica che era stata rubata a Procida il 29 aprile scorso. Quindici le sanzioni al Codice della Strada elevate dove spiccano le 7 multe per il sorpasso non consentito. Nel corso dell’operazione a largo raggio sono stati identificate 124 persone e controllati 67 veicoli. Due gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.