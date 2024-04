Controlli a Quarto e Pozzuoli: sequestrati 200 kg di telline e 1.100 kg di cozze senza tracciabilità

POZZUOLI – Una task force composta da militari della Guardia Costiera di Pozzuoli e di Castel Volturno ha svolto ispezioni presso i mercati ittici di vendita all’ingrosso di Mugnano di Napoli e di Pozzuoli, con successivi controlli, sempre nel comune di Pozzuoli, presso un mercato di vendita al dettaglio, nonché a Quarto, dove è stato ispezionato un automezzo che abusivamente deteneva un carico di cozze, prive di tracciabilità e di certificazione sanitaria. Al termine delle attività ispettive, che hanno avuto ad oggetto ogni ambito commerciale della filiera ittica, sono stati sequestrati in totale 200 kg di telline e 1.100 kg di cozze, illegalmente pescati e privi di qualsivoglia certificazione, destinati ad essere abusivamente immessi sul mercato. In totale, sono stati elevati 4 verbali di accertamento per illecito amministrativo, per un totale di 6.500 euro.