Contrasto alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di stupefacenti: 5 denunciati sulla Tangenziale

AGNANO – Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Napoli, nel corso della stagione estiva, stanno eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile posto a disposizione dalla Società Tangenziale di Napoli S.p.A.. In particolare, stanotte, nell’ambito del più ampio progetto finalizzato a ridurre a zero il numero degli incidenti stradali, presso la barriera autostradale della A 56 Agnano-Astroni sono state identificate 80 persone, di cui 5 denunciati per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti ed una sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, e controllati 33 veicoli, di cui due sottoposti a fermo ed uno sequestrato per la successiva confisca.

I PUNTI – Nel corso dell’attività, sono state contestate 10 violazioni del Codice della Strada, decurtati 71 punti delle patenti e ritirate 6 patenti. Ancora una volta è stato dato un contributo nella riduzione dell’incidentalità che tra le sue cause annovera, soprattutto nei fine settimana, la guida in stato di alterazione, in particolare da parte più giovani. Sollecitando l’adozione di condotte di guida responsabili, l’attività di prevenzione dei controlli contribuisce anche a tutelare la vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.