«Continue vibrazioni nel parco Olivetti per i lavori sulla tratta Pozzuoli-Campi Flegrei-Villa Literno»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Grande preoccupazione e notti insonni per i residenti del Parco Olivetti di via Terracciano a Pozzuoli, a partire dal 25 agosto 2024 per i lavori decisi da RFI e TRENITALIA sulla linea Pozzuoli- Campi Flegrei – Villa Literno. Forse lavori necessari, ma ci si è dimenticati della grave situazione in cui tutti i cittadini di Pozzuoli e zone limitrofe attraversano in questo momento storico e cioè i continui sciami sismici dovuti al bradisismo che continuano e mettono a dura prova la salute dei cittadini e la staticità delle loro abitazioni. Ma RFI e Trenitalia hanno deciso di fare lavori e questo procura continue vibrazioni violente che si propagano in tutto il parco Olivetti , facendo sembrare che è in atto qualche altro movimento tellurico. RFI e Trenitalia potevano pensare di non arrecare danno alle zone circostanti e nello specifico alle abitazioni del Parco Olivetti? Forse sì, se si mette al primo posto la salute dei cittadini e la loro incolumità tenuto conto che gli edifici già sono molto sollecitati dalle continue scosse. E’ questo quello che chiedono i cittadini del Parco Olivetti ( abitato da circa 100 famiglie con anziani, disabili e bambini ) ai diretti interessati, cioè di adottare tutte le precauzioni tecniche per attutire le violente vibrazioni a seguito dei lavori ed in particolare a seguito del passaggio di convogli sul binario più prossimo ai confini del parco ( la distanza con le abitazioni è minima, parliamo di pochi metri ). Ci vuole molto, poco ….non lo sappiamo, ma ci aspettiamo che nell’ambito di un investimento di circa 2,5 milioni di euro qualche risorsa venga destinata anche per salvaguardare la salute dei cittadini». Dr. Francesco De Clemente (amministratore del Parco Olivetti)