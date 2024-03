Concorso sulla legalità a Monte di Procida, premiati 60 alunni

MONTE DI PROCIDA – Si è svolta, ieri mattina, nell’aula consiliare del Comune di Monte di Procida, in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, la cerimonia di premiazione del I Concorso sulla Legalità per gli alunni delle classi V elementare e III media degli Istituti comprensivi Dante Alighieri e Amerigo Vespucci. All’evento hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose, tra le quali il prefetto di Napoli, Michele Di Bari e il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli, Antonio Ricci. A fare gli onori di casa, il Commissario straordinario, Giovanni Lucchese. Sono stati premiati complessivamente 60 alunni, selezionati tra gli oltre 300 partecipanti al concorso.