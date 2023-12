Commette furti in 23 città diverse d’Italia in appena un anno: ladro da record arrestato insieme alla moglie

NAPOLI – Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 54enne e di una 53enne, entrambi napoletani, due provvedimenti per la carcerazione emessi lo scorso 30 novembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze- Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto dovrà espiare la pena di 7 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per i reati di furto e furto aggravato, commessi a Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì, Firenze, Imola, Eboli, Agropoli, Vallo della Lucania, Cassino, Avellino, Verona, Ferrara, Ravenna, Prato, Rimini, Novara, Pavia, Fidenza, Montevarchi, Lucca e Frascati tra il 2011 e il 2012; la donna, invece, dovrà espiare la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per gli stessi reati, commessi a Vallo della Lucania, Novara e Pavia tra il 2011 e il 2012. I coniugi sono stati rintracciati presso la loro abitazione.