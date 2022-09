POZZUOLI – Tavoli monotematici con le organizzazioni di categoria per affrontare tutte le problematiche del commercio e delle attività produttive. È quanto emerso dal primo incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in Municipio tra l’assessore comunale al ramo Titti Zazzaro ed i rappresentanti sindacali Aldo Marcellini (Unimpresa Area Flegrea), Raffaele Serpico e Vincenzo Gargiulo (Cna). L’Assessore ha ascoltato con attenzione le istanze del sindacato sulle priorità per sostenere al meglio l’imprenditoria locale e lo sviluppo del territorio. Gli obiettivi condivisi sono riassumibili nel potenziamento della mobilità interna e intercomunale, dei parcheggi, nella risoluzione delle criticità legate ai mercati (sia all’ingrosso che al dettaglio) ed ai “distretti del commercio”, nonché nella necessità di aggiornare tutti i regolamenti inerenti le attività produttive, con particolare attenzione anche al comparto artigianale ed al canone unico patrimoniale. Di qui, la proposta, da parte dell’assessore Zazzaro, di calendarizzare incontri su tematiche specifiche al fine di tracciare una strada comune di interventi. Proposta condivisa dai sindacati e dal dirigente municipale al ramo Sabina Minucci, presente all’incontro insieme con il funzionario Margherita Cimini.