BACOLI – Si terrà nella giornata di domenica 4 settembre la processione mariana della Madonna del Riposo. Per l’occasione diverse strade di Bacoli saranno interessate da un percorso con partenza e rientro nella parrocchia di Baia: via Lucullo, via Castello, via Molo di Baia, via Montegrillo ( Punta Epitaffio ), via delle Terme Romane, via Virgilio, via Svetonio, viale Vanvitelli, via Sella di Baia. Lo svolgimento della manifestazione religiosa comporterà – fanno sapere dal Comando della polizia municipale – l’interruzione temporanea della circolazione veicolare. Pertanto, oltre ad evitare di circolare a quell’ora e in quelle strade, la polizia municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: Da Miseno/Miliscola in uscita da Bacoli : viale Olimpico direzione Fusaro – Cuma Da Lucrino in entrata a Bacoli: via Bagni di Tritoli/ via Cornelia dei Gracchi Si confida nel buon senso di tutti per la buona riuscita della Processione.