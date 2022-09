BACOLI – Bacoli avrà un campo comunale di beach volley. E sarà libero e accessibile a tutti. Lo rende noto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Abbiamo ottenuto 100.000 euro dalla Città Metropolitana di Napoli per realizzare impianti sportivi. E li utilizzeremo per rendere sempre più fruibile il nostro arenile. Non solo. Riconsegneremo alla popolazione, ed in particolare ai giovani, agli appassionati ed agli sportivi, due campetti comunali di basket e pallavolo. Da tempo nel degrado, da tempo abbandonati». Il primo cittadino ha anche ringraziato l’assessore Vittorio Ambrosino e il vicesindaco Marianna Illiano, che stanno seguendo la realizzazione di questi presidi di aggregazione.