Colpo della Guardia Costiera ai “padroni del mare”: sequestrati lidi abusivi a Pozzuoli e Bacoli – LE FOTO

POZZUOLI/BACOLI – Giro di vite contro gli occupanti abusivi di spiagge. I militari della Guardia Costiera di Pozzuoli, durante un’attività di vigilanza sul suolo demaniale e costiero, hanno liberato tratti di spiaggia illecitamente occupati nei territori di Pozzuoli, in località Licola, e nel comune di Bacoli, per un totale di circa 4600 metri quadrati. L’attività ha richiesto l’adozione di misure cautelari d’urgenza, con il sequestro penale di numerose attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini da spiaggia, gazebo), abusivamente e stabilmente installati sulla battigia, anche in orario notturno, privi pertanto di autorizzazioni o di titoli concessori atti all’occupazione, nonché l’adozione di sanzioni amministrative per un totale di 2.064 euro, con contestuale rimozione di tutte le dotazioni da spiaggia temporaneamente dislocate sulla battigia.

I SEQUESTRI – Ulteriori manufatti (passerelle, torrette e arredi) rinvenuti all’atto degli accertamenti presso Licola sono risultati occupare abusivamente la battigia, in assenza delle prescritte autorizzazioni per l’esecuzione di lavori in area paesaggistica. All’atto di successivi controlli gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria intervenuti presso una delle aree già controllata hanno appurato la reiterata occupazione sul suolo demaniale con violazione dei sigilli apposti alle attrezzature da spiaggia sequestrate penalmente, denunciando a piede libero il custode per la citata trasgressione.

