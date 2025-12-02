CITTÀ METROPOLITANA/ Blitz dei carabinieri: sequestrati 205mila euro, pistole, carte di credito e orologi di lusso

AFRAGOLA – Tutta una famiglia denunciata, sequestri ingenti e una storia ancora tutta da approfondire. Siamo ad Afragola, nel rione Salicelle. I carabinieri della Tenenza di Arzano e quelli di Afragola irrompono in un’abitazione per un blitz notturno. In casa 5 persone: una signora di 72 anni e i suoi tre figli (due uomini e una donna) che hanno rispettivamente 52, 44 e 41. C’è anche la 28enne compagna del 44enne, l’unico tra l’altro ad essere già noto alle forze dell’ordine per rapine.

LE ARMI – La perquisizione è approfondita e la scoperta importante. Rinvenuti e sequestrati 204mila euro in contanti, 6 Rolex e 21 carte di credito e bancomat. La perquisizione viene estesa anche nelle aree comuni del palazzo. Nel sottoscala, quindi a carico di ignoti, vengono trovati 1 pistola Glisenti Brescia con matricola abrasa, 15 proiettili di calibro 44 e 38 proiettili di calibro 38.

Nella vicina abitazione della 28enne, invece, i carabinieri trovano 1.630 euro in contanti, 1 pistola marca BBM con senza matricola, 2 proiettili calibro 6.35 e un coltello lungo 11 centimetri. Le indagini dei carabinieri di Arzano proseguono con le pistole che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.