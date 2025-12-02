ASL Napoli 2, successo per la giornata della prevenzione Oncologica

POZZUOLI – Grande partecipazione alla

Giornata della Prevenzione Oncologica e Vaccinale organizzata dalla ASL Napoli 2 Nord. Sono numerosi i cittadini chs sabato scorso si sono diretti presso i vari distretti per accogliere l’invito a prendersi cura della propria salute. “Un ringraziamento sincero va a tutto il personale sanitario e agli operatori che, con professionalità e dedizione, hanno garantito l’accesso libero agli esami” fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord. In particolare, i cittadini hanno potuto beneficiare di Screening Oncologici (Colon-Retto, Cervice Uterina, Seno) e Vaccinazioni Antinfluenzali per le categorie protette e non solo effettuati in maniera del tutto gratuita.