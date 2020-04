POZZUOLI – Sono cinque i nuovi contagi registrati all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Si tratta di due infermieri, un operatore socio-sanitario e due dipendenti della ditta di pulizie. Tutti sono in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare. I nuovi contagi non risalgono alla giornata di ieri, ma sono il bilancio dei tamponi analizzati negli ultimi 4 giorni. Intanto procedono a rilento gli esami degli oltre 600 tamponi effettuati a tutto il personale ospedaliero: nella giornata di ieri erano in corso le analisi sui test effettuati mercoledì, dopo lo scoppio del focolaio nel reparto di Medicina. Numeri in continua evoluzione: al momento i contagiati nella struttura ospedaliera sono cinquanta, di questi 12 sono i pazienti quando mancano poco meno di cento tamponi da effettuare.