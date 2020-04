POZZUOLI – Cinque nuovi casi di coronavirus a Pozzuoli su 30 tamponi analizzati nella giornata di lunedì. Alcuni di questi sono collegati al link epidemiologico del Santa Maria delle Grazie. Altri sono collegati a contagi familiari. Tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare. L’ASL ha già individuato le persone che sono state in contatto con i cittadini risultati positivi, ed ora sono in attesa dei test. Salgono a 82 in tutto le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 66 sono attualmente contagiate (4 ospedalizzate e 62 in isolamento domiciliare), 9 guarite definitivamente e 7 decedute. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono stati sottoposti a test covid 534 puteolani.