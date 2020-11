NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in un minimarket di via Carriera Grande per una segnalazione di assembramenti di persone che non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale. I poliziotti hanno trovato, all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale, un gruppo di avventori che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente ed hanno sanzionato il titolare con la chiusura di un giorno per inottemperanza alle misure anti Covid-19, elevando una sanzione di 400 euro.