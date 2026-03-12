Chiede il pizzo in un cantiere edile a Bacoli ma i carabinieri lo riprendono con un drone: arrestato 31enne

BACOLI – Luca Carannante, 31enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli. L’uomo pretendeva 5mila euro dal titolare di un’impresa impegnata nella realizzazione di alloggi di edilizi residenziali a Bacoli. Una richiesta accompagnata dalla più classica delle minacce, con il metodo intimidatorio delle mafie. L’impresario ha pagato ma il 31enne non sapeva che i carabinieri stavano osservando la scena da remoto, attraverso la lente di un drone in volo. Carannante appena ha intascato i soldi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri all’interno del cantiere.