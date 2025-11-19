Centrata quaterna al lotto a Castel Volturno: vinti 24mila euro

CASTEL VOLTURNO – La Campania esulta con il Lotto. Nel concorso di martedì 18 novembre, come riporta Agipronews, centrata una tripletta da oltre 60mila euro: a Castel Volturno, in provincia di Caserta, indovinata una quaterna da 24mila euro in via Napoli mentre a Calvi, in provincia di Benevento, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno in via Roma, stesse sorti indovinate da un giocatore di Forchia, sempre in provincia di Benevento, che si è portato a casa 13.750 euro in Strada Statale Appia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio 2025.